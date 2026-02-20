В Подмосковье провели ремонт светофоров

Специалисты Мосавтодора провели ремонт светофорных объектов, расположенных на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья, работы прошли в ходе мероприятий по зимнему содержанию. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, ремонт провели на Пионерской улице в Серпухове, улице Горького в Королеве, Букинском шоссе в Лобне, 1-м проезде Народного Ополчения в Красногорске, Линейной улице в Балашихе и Новом шоссе в Дубне. Кроме того, работы прошли на Егорьевском шоссе в деревне Асташково Орехово-Зуевского округа, 80-м км Каширского шоссе в Ступино, в деревне Селиваниха под Истрой и поселке Врачово-Горки под Луховицами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.