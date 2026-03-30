В Подмосковье провели ремонт светофоров
Дорожники Подмосковья провели ремонт светофоров в девяти округах
Фото: [Медиабанк событий. Спецкорреспонденты РИАМО]
Специалисты Мосавтодора провели ремонт светофорных объектов, расположенных на 11 региональных дорогах в девяти округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, работы прошли на улице Профессиональной в Дмитрове, улице Полиграфистов в Чехове, улицах Клемента Готвальда и Кирова в Подольске, улице Ленина в Лобне, улице Советской в Балашихе. Кроме того, ремонт провели на 32-м км Волоколамского шоссе в поселке городского типа Нахабино под Красногорском, Осташковском шоссе в деревне Болтино в Мытищах, в деревне Раздоры Одинцовского округа и на проспекте Пацаева в Долгопрудном. Специалисты также отремонтировали вызывную кнопку пешеходного светофора в Долгопрудном на Лихачевском проспекте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.