В Подмосковье проверили иностранцев на предмет соблюдения миграционного законодательства

В Подмосковье прошли рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. Об их итогах рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Рейды прошли в местах общественного пользования в нескольких городских округах. Всего были проверены 283 человека. В результате 270 иностранцев доставили в отдел полиции. Из них 38 человек привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России. Каждого оштрафовали и обязали покинуть пределы страны. Также 11 человек находятся в реестре контролируемых лиц.

В рейдах принимали участие сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Подмосковью совместно с полицией и при содействии народной дружины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по регулированию трудовой миграции в регионе.