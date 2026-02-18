В Подмосковье проверили производство косметики на соответствие ветеринарным правилам
Госветслужба проверила производство косметики в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты Талдомской ветеринарной станции провели обследование производства парфюмерно-косметической продукции и биологических добавок.
Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, проверка затронула компанию ООО «Биофармлаб», которая ежегодно выпускает до 15 млн единиц продукции.
Ветеринарный контроль на таких предприятиях обусловлен использованием сырья животного происхождения. Специалисты проверили соблюдение санитарных норм и безопасности технологических процессов. В ходе визита были взяты смывы с производственного оборудования, рук и спецодежды работников, а также пробы воздуха в цехах.
Лабораторные исследования подтвердили соответствие всем нормативам — нарушений не выявлено.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу предприятия по производству косметической продукции в Солнечногорске.