В Подмосковье проверили производство косметики на соответствие ветеринарным правилам

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, проверка затронула компанию ООО «Биофармлаб», которая ежегодно выпускает до 15 млн единиц продукции.

Ветеринарный контроль на таких предприятиях обусловлен использованием сырья животного происхождения. Специалисты проверили соблюдение санитарных норм и безопасности технологических процессов. В ходе визита были взяты смывы с производственного оборудования, рук и спецодежды работников, а также пробы воздуха в цехах.

Лабораторные исследования подтвердили соответствие всем нормативам — нарушений не выявлено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу предприятия по производству косметической продукции в Солнечногорске.