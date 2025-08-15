В Подмосковье птицы начали готовиться к отлету
В Подмосковье заметили предотлетные скопления птиц
Фото: [freepik.com]
Птицы в Подмосковье начали готовиться к отлету. О скоплениях пернатых, готовящихся к миграции, сообщают бердвотчеры, рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
По словам главы ведомства Виталия Мосина, обычно одними из первых регион покидают стрижи — уже в конце августа. За ними улетают кукушки, речные крачки, соловьи, славки и камышевки.
Сезон отлета продлится до конца осени. Последними область покинут виды, которые могут переходить с животных кормов на растительные. Это водоплавающие птицы, рябинники, зяблики, вальдшнепы.
Ранее в министерстве рассказали, что Подмосковье вошло в число лидеров в стране по числу наблюдений за птицами.