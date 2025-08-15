В Подмосковье птицы начали готовиться к отлету

Птицы в Подмосковье начали готовиться к отлету. О скоплениях пернатых, готовящихся к миграции, сообщают бердвотчеры, рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

По словам главы ведомства Виталия Мосина, обычно одними из первых регион покидают стрижи — уже в конце августа. За ними улетают кукушки, речные крачки, соловьи, славки и камышевки.

Сезон отлета продлится до конца осени. Последними область покинут виды, которые могут переходить с животных кормов на растительные. Это водоплавающие птицы, рябинники, зяблики, вальдшнепы.

Ранее в министерстве рассказали, что Подмосковье вошло в число лидеров в стране по числу наблюдений за птицами.