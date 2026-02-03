В Подмосковье рабочие приступили к капремонту «Клинской больницы»

В Клину на улице Победы стартовал капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Клинская больница», в работах задействованы 25 специалистов – строительная готовность составляет 2%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Строителям предстоит провести замену кровли и обновление фасада, реконструкцию входных групп, внутреннюю отделку всех помещений, замену окон, дверей и инженерных сетей и не только. Работы завершат до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.