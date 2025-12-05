В Подмосковье рабочие приступили к капремонту учебного корпуса Мытищинского колледжа

«Строители подрядной организации ведут демонтажные работы. На объекте работают больше 40 человек», — уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Он уточнил, что площадь здания 1987 года постройки составляет более 3,4 тыс. кв. м. В нем проведут фасадные и кровельные работы, обновление входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей и не только. Работы пройдут за счет средств областного бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.