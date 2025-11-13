В Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошли почти 60 тыс. новорожденных

С начала 2025 года расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье прошли почти 56 тыс. новорожденных, у 94 из них выявили генетические заболевания, требующие особого медицинского внимания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Неонатальный скрининг — это важный этап заботы о здоровье ребенка с первых дней жизни. Благодаря ему врачи могут выявить серьезные генетические заболевания на ранней стадии и сразу начать лечение», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В скрининг входит исследование на 36 генетических заболеваний, в том числе врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит и так далее, его проводят в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. Напомним, что узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

