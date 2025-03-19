В Подмосковье расширили производство безлактозной продукции

В Подмосковье расширили производство безлактозной молочной продукции. Так, один из производителей региона начал выпускать творожные десерты без лактозы. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ассортимент расширил агрохолдинг «Братья Чебурашкины. Семейная Ферма», в состав которого входит четыре фермы на 4,3 тыс. голов и Дмитрове и Сергиевом Посаде и завод по переработке молока мощностью до 100 тонн в сутки.

Теперь компания производит творожные десерты с вареньем из ягод черной смородины и клубники. Жирность продукции составляет 6%.

Это не первый вид безлактозной продукции агрохолдинга. В ассортименте уже есть безлактозное молоко, сливки, масло, йогурт, творог и сметана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность реализации агропромышленных проектов для экономики региона.