В Подмосковье расширят производство компонентов для радиоэлектроники

Компания «Новые технологии и материалы» расширит производство компонентов для радиоэлектроники в Сергиево-Посадском округе, для этой цели областной Фонд развития промышленности (ФРП МО) одобрил ей льготный заем. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания «Новые технологии и материалы» инвестирует в развитие предприятия по производству комплектующих для радиоэлектроники 131,6 млн рублей. Из них 97,3 млн рублей инвестор получит в виде льготного займа в подмосковном ФРП», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, средства предоставят компании на пять лет по ставке 3% годовых. В рамках проекта планируют закупить новое технологическое оборудование. Оно позволит запустить производство ферритовых магнитов и ферритовых сердечников для радиоэлектронной аппаратуры, а также аппаратуры проводной дальней связи.

Генеральный директор ООО «Новые технологии и материалы» Александр Карпенко отметил, что рост спроса на отечественные радиоэлектронные компоненты и благоприятный инвестиционный климат региона создают «отличные условия для развития высокотехнологичного производства».

Запустить производство планируют в течение года после получения средств займа, за счет расширения на предприятии создадут около 10 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.