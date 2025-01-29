В Подмосковье расширят производство упаковки для напитков

Компания «МолоПак» вложит более 2,6 млрд рублей в создание нового производственного цеха по выпуску асептической упаковки для жидких пищевых продуктов в Чехове в целях расширения производства, для этого ей выделили льготный заем в Фонде развития промышленности РФ (ФРП РФ). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Проект был поддержан ФРП РФ, который предоставил инвестору льготный заем в размере 900 млн рублей по программе «Проекты развития». Запуск производства запланирован на 2026 год», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на предприятии ежегодно будут выпускать до 1,7 млрд единиц упаковки, там создадут 110 рабочих мест. На заводе смогут производить аналоги упаковочного материала «ТетраПак» и «СигКомбиблок». Содействие инвестору в рамках взаимодействия с ФРП РФ по вопросу получения льготного займа, оказали специалисты Фонда развития промышленности Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.