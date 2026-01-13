В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 13 января, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 767 тыс. автомобилей, что почти на 28% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.