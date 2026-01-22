В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром в четверг, 22 января, загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов, на них было зафиксировано более 1,1 млн автомобилей, что почти на 4,3% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них – трассы А-105, М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Осташковское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское шоссе. Кроме того, пробки есть на Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, не совершать резких маневров и пропускать пешеходов.

