В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила пять баллов
Фото: [Медиасток.рф]
Утром в понедельник, 26 января, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Калужском шоссе. Кроме того, пробки есть на Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
