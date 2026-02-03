В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 3 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано 727,5 тыс. автомобилей, что на 30,7% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них – трассы М-2 «Крым», М-9 «Балтия», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское шоссе. Кроме того, пробки есть на Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Каширском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, не отвлекаться на телефон, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.