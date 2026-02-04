В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

В основном затруднения в движении есть на Ленинградском, Рублево-Успенском, Можайском, Каширском шоссе. Кроме того, пробки есть на Новорязанском, Носовихинском, Егорьевском, Новом и Новорижском шоссе, а также на Октябрьском проспекте. Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и увеличить дистанцию. В случае поломки или ДТП без пострадавших важно покинуть транспортное средство, уйти за пределы проезжей части в безопасное место и сообщить о случившемся в 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.