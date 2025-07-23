В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром в среду, 23 июля, загруженность дорог Подмосковья составил три балла, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1% меньше в сравнении со средними значениями за прошлый месяц. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.