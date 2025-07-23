В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила три балла
Фото: [Медиасток.рф]
Утром в среду, 23 июля, загруженность дорог Подмосковья составил три балла, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1% меньше в сравнении со средними значениями за прошлый месяц. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском шоссе. Кроме того, пробки есть на Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения в связи с возможными осадками.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.