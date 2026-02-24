В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром во вторник, 24 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали быть осторожными во время движения и не отвлекаться на телефон.
