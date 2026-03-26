В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила четыре балла
Утром в четверг, 26 марта, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1 млн, что на 2% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Калужском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и снижать скорость перед пешеходными переходами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.