В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 5 декабря, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 987 тыс. автомобилей, что на 6,3% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении есть на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском. Кроме того, пробки наблюдаются на Новорязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время передвижения и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.