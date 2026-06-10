В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке утром 10 июня

Утром 10 июня дорожная обстановка в Подмосковье характеризуется умеренными заторами — уровень загруженности трасс достиг 5 баллов. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на дорогах региона одновременно находится около 1,2 млн автомобилей. Этот показатель превышает средние значения предыдущего месяца на 13,1%.

Существенные затруднения в движении отмечаются на ряде ключевых направлений: Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Минском, Можайском, Рублево‐Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья обращается к водителям с рекомендацией проявлять повышенную бдительность за рулем: отказаться от использования мобильных устройств во время поездки, строго придерживаться установленного скоростного режима, сохранять безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта и воздерживаться от резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.