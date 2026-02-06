В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке утром

Утром в пятницу, 6 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано около 792 тыс. автомобилей, что на 24,6% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.