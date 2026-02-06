В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке утром
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила пять баллов
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром в пятницу, 6 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано около 792 тыс. автомобилей, что на 24,6% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском шоссе. Кроме того, пробки есть на Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не совершать резких маневров.
