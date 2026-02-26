В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке утром

Утром в четверг, 26 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском шоссе. Кроме того, пробки есть на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не забывать про дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.