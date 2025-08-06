В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке утром

Утром в среду, 6 августа, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-2 «Крым», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.