В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке вечером

Вечером в среду, 25 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском шоссе. Кроме того, пробки есть на Киевском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения в связи с возможными осадками и гололедицей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.