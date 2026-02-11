В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке вечером

В основном затруднения в движении наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском шоссе. Кроме того, пробки есть на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность во время движения, не забывать про скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон.

