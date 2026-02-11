В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке вечером
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила шесть баллов
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Вечером в среду, 11 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском шоссе. Кроме того, пробки есть на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность во время движения, не забывать про скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.