В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 23 июля, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг и пятницу, 24 и 25 июля, в регионе спрогнозировали II класс пожарной опасности. При этом в четверг в Шатурском лесничестве установится I класс. Температура воздуха днем в эти дни составит +21–26°C, ночью — +14–19°C. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ликвидации последствий ливня в Подмосковье.