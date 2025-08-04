В Подмосковье рассказали о пожарной опасности в лесах

В понедельник, 4 августа, на всей территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник, 5 августа, в Луховицком лесничестве спрогнозировали I класс пожарной опасности, в Егорьевском и Шатурском — III класс. В среду, 6 августа, на большей части территории области ожидается III класс. Температура воздуха днем в этот период составит +19–25°C, ночью — +14–18 °C. Синоптики обещают переменную облачность, местами возможны сильные дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.