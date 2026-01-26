В Подмосковье рассказали о приеме заявок на конкурс «Голоса Победы. Регионы»

Дети в возрасте от пяти до 17 лет могут подать заявку для участия в конкурсе «Голоса Победы. Регионы» до конца января, мероприятие проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Участниками могут стать ребята, которые являются членами семей участников специальной военной операции, военнослужащих, жителей Донбасса, а также дети гуманитарной миссии. Оставить заявку можно на сайте Геройбудущеговремени.рф.

Гала-концерт региональных участников состоится 25 февраля на большой сцене Дома культуры «Подмосковье» в Красногорске. Вместе с детьми на сцене выступят популярные артисты. Для участников подготовят мастер-классы от профессиональных педагогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.