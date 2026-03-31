В Подмосковье рассказали о загруженности дорог утром

В ведомстве уточнили, что это на 3,8% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, а также не забывать про скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.