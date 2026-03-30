В Подмосковье рассказали о загруженности дорог
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила четыре балла
Утром в понедельник, 30 марта, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1 млн, что на 3,8% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Боровском шоссе. Кроме того, пробки есть на Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, а также не забывать про скоростной режим и дистанцию.
