В Подмосковье рассказали о загруженности дорог

Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]

Утром в понедельник, 30 марта, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1 млн, что на 3,8% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Боровском шоссе. Кроме того, пробки есть на Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, а также не забывать про скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.

