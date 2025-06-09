В Подмосковье рассказали об изменениях графика работы отделений Почты России в День России

Подмосковные отделения Почты России изменят свой график работы в связи с празднованием Дня России в четверг, 12 июня. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, сам праздничный день станет выходным для всех отделений кроме тех, которые предоставляют услуги по выдаче заказов с маркетплейсов, — они продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. Почтальоны в этот день также не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. В предпраздничный день, 11 июня, график работы отделений сократят на час (кроме офисов, выдающих заказы с маркетплейсов). С 13 июня клиентов будут обслуживать по обычному расписанию.

Ознакомиться с актуальным графиком работы офиса можно на сайте.

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