В Подмосковье реабилитацию после перенесенных болезней прошли почти 100 тыс. человек

С начала 2025 года бесплатную реабилитацию после перенесенных болезней в Подмосковье прошли более 90 тыс. человек, такая возможности есть у тех, у кого были болезни сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.