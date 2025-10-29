В Подмосковье реабилитацию после перенесенных болезней прошли почти 100 тыс. человек
Более 90 тыс. жителей Подмосковья прошли реабилитацию после перенесенной болезни
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года бесплатную реабилитацию после перенесенных болезней в Подмосковье прошли более 90 тыс. человек, такая возможности есть у тех, у кого были болезни сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Реабилитация играет ключевую роль в восстановлении пациента после болезни. Мы проводим масштабную работу по повышению доступности и качества этой помощи», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, для этой цели в регионе продолжают оснащать больницы и поликлиники современным реабилитационным оборудованием. Пройти реабилитацию можно в круглосуточных и дневных стационарных отделениях реабилитации, а также в амбулаторных при поликлиниках. Получить направление можно у лечащего врача при наличии медицинских показаний.
