В Подмосковье реализовали новый подход по вовлечению объектов культурного наследия в оборот

В Подмосковье реализовали новый подход по вовлечению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в хозяйственный оборот. О нем рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В рамках нового подхода инвесторам на конкурсе предлагают имущественные комплексы с начальной ценой 1 руб. для восстановления и последующего использования объекта. На время проведения реставрации инвестор платит за аренду участка 1 руб. в год. После завершения реставрации землю можно выкупить по льготной стоимости.

Таким образом был найден инвестор для восстановления объекта культурного наследия регионального значения «Дом управляющего фабрикой, конец XIX века» в Балашихе. В ходе торгов стоимость объекта повысилась с 1 руб. до 2,9 млн руб. После реставрации объект планируется использовать в туристических целях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе реконструкции усадьбы Татищева в Солнечногорске.