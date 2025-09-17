В Подмосковье реализовали почти 200 проектов в сфере технологического суверенитета

В Подмосковье реализовали 192 проекта, направленных на обеспечение технологического суверенитета, в общей сложности в регионе заявлены более 450 таких проектов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций по реализованным проектам составляет 151 млрд рублей. На предприятиях создано 15,7 тыс. рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, в Протвино компания «ТУРБОКОМПЛЕКТ» ввела в эксплуатацию производственный корпус для выпуска турбокомпрессоров в рамках программы импортозамещения. Поддержку реализации проекта оказал Фонд развития промышленности, в него вложили не менее 1,5 млрд рублей. После выхода на полную мощность на предприятии создадут 92 новых рабочих места.

