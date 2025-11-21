В Подмосковье реализовали программу конкурса «Регион добрых дел»

В Подмосковье реализовали программу федерального конкурса «Регион добрых дел», в рамках нее организовали цикл мероприятий, в котором приняли участие более 1 тыс. добровольцев. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» — это федеральное мероприятие по определению лучших моделей поддержки волонтерства в регионах России. В рамках РДД некоммерческие организации регионов получают финансирование на развитие добровольчества. Мы приняли участие в конкурсе и получили поддержку трех инициатив», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Она уточнила, что поддержку получили отбор лидеров движения «Волонтеры Подмосковья», образовательный интенсив по действиям в чрезвычайных ситуациях и «Школа волонтера».

Конкурс лидеров движения стартовал с отборочных этапов в каждом муниципалитете. В рамках него 100 самых активных волонтеров приняли участие в двухдневном образовательном семинаре и получили статус сертифицированных лидеров движения. В декабре они посетят различные округа Подмосковья, чтобы распространить опыт и запустить новые проекты.

Интенсив по действиям в условиях ЧС посетили 300 волонтеров, они изучили алгоритмы оказания первой помощи при различных видах травм, освоили способы транспортировки пострадавших и не только. Завершила цикл «Школа волонтера». В рамках нее 700 активистов получили опыт и знания по темам развития регионального движения.

Серию мероприятий организовали волонтерские движения региона вместе с Министерством информации и молодежной политики Московской области в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.