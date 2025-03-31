В Подмосковье реализуют более 50 проектов импортозамещения в сфере производства стройматериалов

С 2022 года в Подмосковье заявлено 52 импортозамещающих проекта в сфере производства строительных материалов и сопутствующей продукции, что составляет 12,5% от общего количества проектов импортозамещения в отчетном периоде. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«По количеству заявленных проектов строительная сфера является одной из самых привлекательных в импортозамещении. Объем инвестиций в эти проекты превышает 29 млрд рублей. На новых предприятиях будет создано более 4,8 тыс. рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, в 2024 году компания «Кералайт» запустила в Ступино цех по производству теплоизоляционных плит «Аэроконтур», в проект вложили порядка 400 млн рублей.

Напомним, подобрать земельный участок для реализации инвестпроекта в регионе можно на инвестиционной карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.