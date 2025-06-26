В Подмосковье реализуют почти 2 тыс. новых инвестиционных проектов

В Подмосковье реализуют более 1,5 тыс. инвестиционных проектов, они находятся на сопровождении инвестиционного блока правительства Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем заявленных инвестиций в эти проекты составляет порядка 3 трлн рублей. В общей сложности на предприятиях будет создано почти 404 тыс. рабочих мест для жителей Подмосковья», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

До конца 2025 года в регионе реализуют более 450 из них. В ведомстве уточнили, что сопровождение проектов осуществляется с помощью CRM-системы АИС «Инвестор». Узнать подробности о поддержке бизнеса можно на инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.