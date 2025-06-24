В Подмосковье реализуют шесть инвестпроектов с привлечением белорусского капитала

В Подмосковье в текущем и следующем годах будет реализовано шесть инвестпроектов с привлечением капитала Белоруссии. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В реализацию этих проектов будет вложено около 7 млрд руб. Запуск предприятий позволит создать в округах региона порядка 1 тыс. рабочих мест.

В числе этих проектов — кабельный завод «Белтелекабель», который уже открыли в Воскресенске.

Белоруссия — это крупный торговый партнер Подмосковья, который занимает второе место по совокупному объему товарооборота.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев принял участие в запуске завода «Белтелекабель».