В Подмосковье региональные дороги подготовят к прохождению паводка

В Подмосковье в связи с обильными снегопадами зимой прогнозируется рост числа паводков в весенний период, на региональных дорогах Мосавтодор проводит комплекс мер по подготовке к высокой паводковой активности для борьбы с подтоплениями. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, эксперты уже оценили техническое состояние более 100 мотопомп, проверили наличие всасывающих и напорных рукавов для мотопомп на складах, приступили к расчистке водоотводных каналов, ливневых стоков и канализационных решеток. Помимо этого, специалисты определили 89 потенциальных мест прохождения паводка. Их будут мониторить в круглосуточном режиме, чтобы оперативно принять необходимые меры для минимизации рисков подтопления.

В ведомстве добавили, что при вводе ограничений движения в регионе организуют дополнительное информирование населения. При возникновении нештатных ситуаций жителей призвали звонить по единому телефону 112.

