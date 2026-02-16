В Подмосковье репродуктивное здоровье проверили более 60 тыс. жителей
Более 60 тыс. жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2026 года репродуктивное здоровье в Подмосковье проверили почти 65 тыс. жителей в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Забота о своем здоровье — основа продолжительности и качества жизни. В Подмосковье проверить свое репродуктивное здоровье можно бесплатно в медучреждениях региона», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В рамках обследования женщины могут получить консультацию акушера-гинеколога, пройти цитологическое исследование и УЗИ органов малого таза и молочных желез, мужчинам доступна консультация врача-уролога. Для его прохождения нужно обратиться в свою поликлинику с паспортом и полисом ОМС.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.