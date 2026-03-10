В Подмосковье репродуктивное здоровье проверили почти 112 тыс. жителей

С начала 2026 года репродуктивное здоровье в Подмосковье проверили почти 112 тыс. жителей в возрасте от 18 до 49 лет, сделать это можно в своей поликлинике. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Диагностические мероприятия проводятся бесплатно, по полису ОМС, что обеспечивает их доступность для пациентов», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках обследования женщинам доступны консультация акушера-гинеколога, цитологическое исследование, УЗИ органов малого таза и молочных желез, мужчинам — консультация врача-уролога. Для прохождения исследований можно обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС.

