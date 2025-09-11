В Подмосковье репродуктивную диспансеризацию прошли почти 550 тыс. жителей

С начала 2025 года репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье прошли почти 550 тыс. жителей в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Репродуктивная диспансеризация особенно важна при планировании будущей беременности», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр уточнил, что в регионе она доступна пациентам на бесплатной основе, по полису ОМС.

Пройти обследование можно в поликлинике по месту прикрепления. В рамках него женщины могут получить консультацию акушера-гинеколога, пройти УЗИ органов малого таза, молочных желез и не только. Мужчинам доступна консультация врача-уролога, при необходимости – дополнительные исследования.

