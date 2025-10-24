В Подмосковье резидентские разрешения на платные парковки получили 285 человек
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Подмосковье резидентские разрешения на пользование платными парковками в жилых зонах получили 285 человек. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, жители получили разрешения на парковку на Угрешской улице в Дзержинском, на Комсомольском проспекте и на улице Калараш в Люберцах, на проспекте Мира и улице Некрасова в Реутове.
Подать заявление на получение разрешения можно на сайте госуслуг региона. Самые частые причины отказов в выдаче резидентства — заявитель не является собственником квартиры или автомобиля, нет согласия от несовершеннолетних, указание некорректного кадастрового номера.
