В Подмосковье родился ребенок-богатырь
Минздрав Подмосковья: ребенок-богатырь родился в Ногинском роддоме
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Ногинский родильный дом поступила 40-летняя беременная женщина, которая родила ребенка-богатыря путем естественных родов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Для женщины это были уже четвертые роды, которые прошли успешно без осложнений и разрывов. В результате на свет появился мальчик ростом 63 см и весом 5,1 тыс. г. Примечательно, что все предыдущие дети-также мальчик и тоже рождались довольно крупными: 4,2 тыс., 4,3 тыс. г», — рассказала заведующая обсервационного акушерского отделения Ногинской больницы Сирануш Никогосян.
Здоровье ребенка и его матери было в норме, их уже выписали. Напомним, что узнать подробнее о системе родовспоможения в регионе можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.