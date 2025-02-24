В Подмосковье родился ребенок-богатырь

«Для женщины это были уже четвертые роды, которые прошли успешно без осложнений и разрывов. В результате на свет появился мальчик ростом 63 см и весом 5,1 тыс. г. Примечательно, что все предыдущие дети-также мальчик и тоже рождались довольно крупными: 4,2 тыс., 4,3 тыс. г», — рассказала заведующая обсервационного акушерского отделения Ногинской больницы Сирануш Никогосян.