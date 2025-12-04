В Подмосковье с 2026 года начнет действовать новая мера поддержки для многодетных семей

В Подмосковье с 1 января 2026 года начнет действовать новая мера поддержки для многодетных семей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Так, со следующего года в регионе будет доступна ежегодная компенсация части стоимости обучения для студентов, которые являются детьми из многодетных семей.

Получить меру поддержки смогут дети из семей, в которых воспитываются от четырех детей. Студент должен впервые обучаться по очной форме на программе среднего профессионального образования. Потребуется наличие договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного с государственной образовательной организацией региона.

Компенсацию будут предоставлять по профессиям и специальностям, которые определит Правительство Подмосковья. Семьи смогут получить 50% от стоимости обучения без ограничения по размеру.

Ожидается, что меру поддержки в 2026 году получат свыше 1 тыс. студентов. На реализацию новой льготы в областном бюджете заложили 50 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области отмечается рост числа заявлений на учебу в колледжах.