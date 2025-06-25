В Подмосковье с января кронировали и опилили более 80 тыс. кв. м. зеленых насаждений

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье с начала текущего года кронировали и опилили более 80 тыс. кв. м. кустарников. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Работы проводятся на дворовых территориях и общественных пространствах с марта. Они необходимы для предотвращения неравномерного развития кроны, для поднятия уровня кроны и для устранения повреждений зеленых насаждений.

С весны по осень такую работу проводят три-четыре раза в зависимости от биологических особенностей растений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах голосования за объекты благоустройства.