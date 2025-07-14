В Подмосковье с января работы по повышению надежности электроснабжения провели на 200 объектах

Энергетики Подмосковья с начала текущего года провели работы по повышению надежности электроснабжения потребителей на 200 объектах. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Так, были капитально отремонтированы порядка 30 км ЛЭП, построены и реконструированы 239 км ЛЭП напряжением 0,4–10 кВ. Также отремонтировали и заменили оборудование на 83 трансформаторных подстанциях, построили и модернизировали 87 ТП и РП. План по расчистке зон вдоль ЛЭП от растительности выполнили на 6,4%. Основной объем работ проведут в течение лета.

В целом план на текущий год выполнен на 58%. Всего планируется провести работы на 333 объектах, в том числе заменить более 60 км ЛЭП, отремонтировать 67 подстанций, расчистить от деревьев и кустарников порядка 10 га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе все ресурсоснабжающие организации будут работать по новому стандарту.