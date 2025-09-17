В Подмосковье с января ветеринарная служба провела более 7,6 тыс. исследований рыбной продукции

В Подмосковье с начала текущего года было проведено свыше 7,6 тыс. исследований рыбной продукции. Об итогах проверок рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, в регионе специалисты отобрали свыше 5,9 тыс. проб рыбной продукции и морепродуктов и провели свыше 7,6 тыс. исследований.

Продукцию оценивали по внешнему виду и запаху, консистенции и вкусу. Также проводился анализ на наличие паразитов.

По итогам исследований с продажи сняли 57 кг рыбы и морепродуктов.

