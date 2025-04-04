В Подмосковье с марта зарегистрировали почти 12 тыс. домашних животных

В Подмосковье с начала марта зарегистрировали почти 12 тыс. домашних животных. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В большинстве случаев жители регистрировали собак — более 11,7 тыс. Число зарегистрированных кошек составило порядка 80.

Регистрация проводится в государственных ветклиниках региона или в их мобильных офисах — они будут дежурить в округах до осени. Ознакомиться с графиком можно здесь.

В рамках приема ветеринар осмотрит животное, внесет данные о нем в единый региональный реестр, запишет информацию о владельце. Регистрация поможет владельцу быстрее найти животное, если оно потеряется.

Ранее в ведомстве сообщили, что в регионе планируется провести свыше 1 тыс. выездных вакцинаций домашних животных.